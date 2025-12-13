На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина ликвидирует интернациональные легионы в ВСУ

Би-би-си: Украина решила ликвидировать интернациональные легионы
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинское военное командование приняло решение ликвидировать интернациональные легионы в составе ВСУ. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си».

«До конца 2025 года все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ, создававшиеся с самого начала полномасштабной войны под брендом «Интернациональные легионы», должны быть расформированы. По плану генштаба бойцы, в том числе иностранцы, должны продолжить свою службу в штурмовых войсках», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, некоторые представители легионов говорят, что принятое решение может привести к существенному сокращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию.

В командовании ВСУ считают, что эта реформа является эволюционным процессом, и легионы уже сыграли свою роль, которая была важна только в первые годы вооруженного конфликта на Украине.

До этого сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявлял, что Украина могла потерять около 10 тысяч иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции с начала 2022 года.

Ранее CМИ сообщили о массовом бегстве иностранных наемников ВСУ.

СВО: последние новости
