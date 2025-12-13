На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве студент опубликовал фото из спортзала и получил 10 суток ареста

S_Photo/Shutterstock/FOTODOM

Студент московского колледжа попал под суд из-за кадров, на котором он демонстрировал запрещенную символику. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, в своих соцсетях в сентябре и октябре молодой человек опубликовал видео из спортзала. На них мужчина делает физические упражнения, однако его лицо закрыто символом, запрещенным на территории Российской Федерации.

На своей странице россиянин называл себя сторонником запрещенного движения.

В отношении молодого человека составили три протокола о демонстрации символики экстремистов.

«В суде адвокат молодого человека настаивал на том, что два дела нужно прекратить, так как доказательства по ним «получены в рамках одного оперативного мероприятия», – сообщается в публикации.

В результате суд назначил фигуранту десять суток ареста.

До этого в Архангельской области повара исправительной колонии оштрафовали за татуировку с лозунгом Бухенвальда. Мужчину обязали выплатить штраф в размере тысячи рублей.

Ранее москвич получил 13 штрафов за день за нацистскую символику в соцсети.

