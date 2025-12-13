В Якутии возбудили дело после отравления детей в бассейне

СК возбудили уголовное дело после отравления 13 детей в бассейне в Нерюнгри

В Якутии возбудили уголовное дело после отравления детей в бассейне города Нерюнгри. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел вечером 12 декабря 2025 года в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса, где отравились 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет после посещения секции плавания. В рамках расследования изучается техническая документация и соблюдение санитарных требований к бассейну. Контроль за ходом проверки осуществляет руководство следственного управления.

Региональный минздрав сообщил, что всех пострадавших доставили в Нерюнгринскую центральную районную больницу: 11 детей были госпитализированы, еще двое обратились за помощью самостоятельно. Медицинская помощь оказана всем пострадавшим, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Кирове несколько человек госпитализировали после отравления парами хлора.