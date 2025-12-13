На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ атаковали города Украины

SHOT: ВС РФ нанесли массированные удары по Одессе, Харькову, Днепру и Николаеву
true
true
true
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные удары по Одессе, Харькову, Днепру, Николаеву и другим городам Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что атаки привели к масштабным отключениям электроэнергии.

По данным издания, российские войска для ударов использовали крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные ракеты «Оникс».

В Одессе по удары попали районы Усатово и Нерубайское, где находятся крупные подстанции. Туда было запущено до восьми ракет «Калибр». Кроме того, над городом заметили беспилотники, запущенные с Гвардейского аэродрома.

Местные источники утверждают о повреждении военных объектов и инфраструктуры. В частности, украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале заявил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области.

В ночь на 12 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Одессе произошел взрыв. В тот момент на всей территории Одесской области действовал режим воздушной тревоги.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна дойти до пляжей Одессы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами