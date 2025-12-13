ВС РФ атаковали города Украины

SHOT: ВС РФ нанесли массированные удары по Одессе, Харькову, Днепру и Николаеву

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные удары по Одессе, Харькову, Днепру, Николаеву и другим городам Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что атаки привели к масштабным отключениям электроэнергии.

По данным издания, российские войска для ударов использовали крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные ракеты «Оникс».

В Одессе по удары попали районы Усатово и Нерубайское, где находятся крупные подстанции. Туда было запущено до восьми ракет «Калибр». Кроме того, над городом заметили беспилотники, запущенные с Гвардейского аэродрома.

Местные источники утверждают о повреждении военных объектов и инфраструктуры. В частности, украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале заявил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области.

В ночь на 12 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Одессе произошел взрыв. В тот момент на всей территории Одесской области действовал режим воздушной тревоги.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна дойти до пляжей Одессы.