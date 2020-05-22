Число жертв коронавируса в Британии приближается к 36,4 тысячи человек

В Британии за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончался 351 пациент. Об этом сообщает Sky News.

Общее число летальных исходов в стране возросло до 36 393.

Также положительный результат анализов на коронавирус получили 3 287 человек. Общее число выявленных случаев заболевания поднялось до 254 195 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.