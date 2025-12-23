На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В шести округах Херсонской области пропало электричество из-за удара ВСУ

В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ
true
true
true
close
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

В результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре более 60 тысяч жителей Херсонской области остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в результате удара без света остались жители Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского муниципальных округов.

«Из-за высокой активности украинских БПЛА сотрудники «Херсонэнерго» пока не могут приступить к ремонту. Работы по восстановлению электроснабжения начнутся после стабилизации обстановки», — написал Сальдо.

Несколькими часами ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жители двух сел остались без электричества из-за поврежденной в результате атаки ВСУ высоковольтной линии. По его словам, речь идет о населенных пунктах Примерное и Новоукраинка Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключение электроэнергии затронуло 341 абонента, уточнил Балицкий.

Ранее ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области.

