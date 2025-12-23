В России отыскали авторов сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

Сообщение на прямую линию президента России Владимира Путина о жизни, «как в XIX веке», поступило не из города Ульяновска, а из поселка Ульяновка в Ленобласти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Ульяновска.

По словам собеседника агентства, одна из авторов обращения сама позвонила в приемную главы города Александра Болдакина и сказала, что сообщение было от жителей Ульяновки в Ленобласти. Она пояснила, что путаница произошла из-за опечатки. Теперь авторы обращения переживают, что их вопрос о проблемах с отключением электроэнергии в поселке не смогут решить из-за ошибки в названии населенного пункта.

19 декабря Путин зачитал одно из сообщений, поступившим ему на прямую линию. В нем автор сравнил жизнь в своем городе с 19 веком. В сообщении было указан город Ульяновск.

«Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке, когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ», — говорилось в тексте обращения.

Глава государства поручил более детально изучить вопрос. В администрации города заявили, что занимаются поиском автора сообщения. Власти посчитали, что его обращение может быть связано со сферами городского хозяйства или общественного транспорта. Глава Ульяновска Александр Болдакин заявил, что хотел бы провести личную встречу с автором обращения, чтобы «подробно рассмотреть его сигнал». Он публично попросил откликнуться человека, написав ему в социальных сетях.

