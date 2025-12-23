На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин вручит госнаграды музыкантам, артистам и научным деятелям в Кремле

Путин 24 декабря вручит госнаграды музыкантам, артистам и научным деятелям
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручит в среду, 24 декабря, государственные награды музыкантам, артистам, представителям науки и образования. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В публикации отмечается, что вручение государственных наград состоится в Екатерининском зале Кремля.

Орденами, медалями и почетными званиями будут награждены известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.

3 декабря Путин вручил статуэтку «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой в рамках международного форума «Мы вместе».

2 декабря Путин наградил телеведущую, заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки орденом Александра Невского. Также глава государства вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» актрисе Нонне Гришаевой.

Ранее Путин наградил Ларису Долину орденом.

