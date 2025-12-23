На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, почему алкоголизм рецидивирует при стрессе

Frontiers: алкоголизм нарушает работу двух систем мозга, связанных со стрессом
Frank Roder/ Global Look Press

Ученые Исследовательского института Скриппс установили, что алкогольная зависимость нарушает работу двух сигнальных систем мозга, связанных со стрессом, что может объяснять высокую склонность к рецидивам. Результаты исследования на мышах опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

Авторы показали, что при алкогольной зависимости изменяется баланс между нейропептидами орексином и динорфином в цепях, отвечающих за стрессовое поведение. В норме орексин усиливает мотивацию и поиск вознаграждения, тогда как динорфин выполняет роль сигнала «стоп», ограничивая эту активность. При хроническом употреблении алкоголя эта система перестраивается таким образом, что контроль над тягой ослабевает, особенно в условиях стресса.

Эксперименты проводились на крысах с моделью алкогольной зависимости. Исследователи сосредоточились на заднем паравентрикулярном ядре таламуса — области мозга, участвующей в обработке стрессовых сигналов и получающей входы от орексина и динорфина.

У зависимых животных в гипоталамусе усиливалась выработка обоих нейропептидов, однако чувствительность целевой области мозга к этим сигналам менялась: снижалось число рецепторов орексина и одновременно возрастало количество рецепторов динорфина.

Фармакологические эксперименты показали неожиданный для ученых результат. Блокирование передачи сигнала орексина снижало вероятность рецидива, так же как и подавление сигнала динорфина. Однако одновременное ингибирование обеих систем полностью отменяло защитный эффект: животные снова начинали испытывать тягу к алкоголю.

По словам авторов, исследование указывает на тонкий баланс между двумя сигнальными путями и объясняет, почему универсальные или комбинированные подходы к лечению алкогольной зависимости могут быть неэффективными. Ученые подчеркивают, что зависимость сама по себе надолго перестраивает стрессовые механизмы мозга, и будущие лекарства должны учитывать эту сложную нейробиологическую динамику.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности даже умеренного употребления алкоголя.

