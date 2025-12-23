Степашин озвучил задачу для «Динамо» в 2026 году

Степашин заявил, что «Динамо» должно выиграть Кубок России в 2026 году

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин в интервью «КП Спорт» заявил, что ожидает от клуба победы в Кубке России в 2026 году.

«До конца сезона главным тренером «Динамо» мы назначили Ролана Гусева. Задача, но он и сам ее озвучил недавно, — взятие Кубка. И, конечно нужно подниматься выше и выше в чемпионате», — заявил Степашин.

И.о. главного тренера Ролан Гусев 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что легенда «Спартака» опасается нового главного тренера «Динамо».