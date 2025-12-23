На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Барановская заявила, что ей близка Баба Яга

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что хочет сыграть Бабу Ягу
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Юлия Барановская призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что хочет сыграть Бабу Ягу.

Барановская назвала Бабу Ягу любимым персонажем, который ей очень близок. По словам, иногда она в минуту из «доброй феи» может превращаться в «мегеру».

«Мне кажется, она до конца не раскрыта, потому что в Бабу Ягу может превратиться любая женщина, если с ней в какой-то момент жизни неправильно поступить», — поделилась знаменитость.

В апреле Барановская понадеялась когда-нибудь отправиться в космос. Телеведущая уверила, что не шутит. Она считает, что все возможно.

Юлия Барановская наиболее известна как ведущая шоу «Мужское / Женское». Она воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.

Ранее Барановская удивила футболкой «мой бывший – мой самый большой фанат».

