Власти закроют выезд и въезд в Махачкалу с 23 по 26 мая из-за коронавируса

Местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение закрыть выезд и въезд в Махачкалу с 23 по 26 мая, чтобы снизить распространение инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра города Салмана Дадаева.

«Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд», — заявил Дадаев.

По его словам, запрет на движение транспортных средств будет установлен и внутри Махачкалы. Он не коснется только машин скорой помощи, коммунальных и экстренных служб.

По официальным данным, коронавирусом в Дагестане заразились 3 746 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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