Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане начала стабилизироваться
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, сообщает РИА «Новости».
«Ситуация за последнюю неделю стала стабилизироваться. В том числе это отмечается и по количеству госпитализаций, и по количеству пациентов в реанимационном отделении», — сказал Мурашко на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
По словам министра, в регионе сохраняется достаточное количество свободных коек, чтобы принимать новых пациентов. Он добавил, что количество их в больницах республики «не стало нарастать».
По официальным данным, коронавирусом в Дагестане заразились 3 746 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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