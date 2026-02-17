Министр энергетики Райт: США возобновят обогащение урана на своей территории

США возобновят обогащение урана на своей территории, в том числе при помощи французских партнеров. Об этом сообщил американский министр энергетики Крис Райт, передает Reuters.

Агентство уточнило, что в прошлом месяце французская компания Orano, специализирующаяся на производстве ядерного топлива, получила от минэнерго США $900 миллионов в качестве финансирования на строительство завода по обогащению урана в штате Теннесси.

7 января министр Райт заявил, что в Соединенных Штатах практически нет компаний, которые бы занимались обогащением урана, за исключением некоторых лабораторий, производящих оружие.

По его словам, для национальной безопасности страны нужны соответствующие предприятия, чтобы обеспечить поставки для реакторов следующего поколения.

Ранее в США заявили, что не могут отказаться от закупок российского обогащенного урана.