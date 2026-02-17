Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

США возобновят обогащение урана

Министр энергетики Райт: США возобновят обогащение урана на своей территории
Shutterstock

США возобновят обогащение урана на своей территории, в том числе при помощи французских партнеров. Об этом сообщил американский министр энергетики Крис Райт, передает Reuters.

Агентство уточнило, что в прошлом месяце французская компания Orano, специализирующаяся на производстве ядерного топлива, получила от минэнерго США $900 миллионов в качестве финансирования на строительство завода по обогащению урана в штате Теннесси.

7 января министр Райт заявил, что в Соединенных Штатах практически нет компаний, которые бы занимались обогащением урана, за исключением некоторых лабораторий, производящих оружие.

По его словам, для национальной безопасности страны нужны соответствующие предприятия, чтобы обеспечить поставки для реакторов следующего поколения.

Ранее в США заявили, что не могут отказаться от закупок российского обогащенного урана.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!