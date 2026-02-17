Колония или штраф. Звезду «9-й роты» ждет суд за фейки о российской армии

Дело против актера Смольянинова о фейках передали в московский суд

Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов)

Уголовное дело в отношении звезды фильма «9-я рота» Артура Смольянинова о фейках про российские войска передали в Басманный суд Москвы. Два года назад актер в одном из интервью заявил, что ВС России якобы нанесли удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли мирные жители. Теперь Смольянинову грозит многомиллионный штраф или лишение свободы. Сейчас актер находится в Латвии и в международном розыске.

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) о распространении недостоверных сведений о российской армии, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение <…> Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Басманный районный суд Москвы», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания «Новая газета. Европа» в период с декабря 2022-го по январь 2023-го записали на видео заведомо ложные высказывания Смольянинова об обстреле российской армией жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в результате которого погибли мирные жители. Впоследствии запись интервью с актером разместили в открытом доступе на одном из сетевых видеохостингов.

В результате 42-летнему Смольянинову заочно предъявили обвинение в публичном распространении фейковой информации об использовании Вооруженных сил России «группой лиц по предварительному сговору» и «по мотивам национальной ненависти и вражды» (пункты «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Ему может грозить штраф в размере от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Уголовное дело в отношении Смольянинова было возбуждено 16 января 2023 года. 29 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал актера.

В октябре 2024 года Смольянинова объявили в федеральный розыск, а затем и в международный. Его имущество арестовали.

12 февраля 2026 года стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Смольянинова.

Чем известен актер Смольянинов?

Смольянинов родился в Москве 27 октября 1983 года в семье преподавателя музыки Сергея Поволоцкого и художницы Марии Смольяниновой. Спустя пять лет Поволоцкий ушел из семьи, воспитанием будущего актера занимался отчим — лингвист Сергей Николаев. Артист Иван Охлобыстин стал крестным отцом Смольянинова.

Актерское образование Смольянинов получил в ГИТИСе, окончив его в 2004-м. Однако кинодебют состоялся задолго до поступления в вуз. В 1998-м году в 14-летнем возрасте Смольянинов снялся в фильме режиссера Валерия Приемыхова «Кто, если не мы». Через два года на экраны вышел еще один фильм с его участием — боевик «Триумф».

Широкую известность ему принесла роль Лютого в фильме Федора Бондарчука «9-я рота» (2005).

Он снимался в фильмах и сериалах «Дуxless» (2011), «Белая гвардия» (2012), «Самара» (2012), «Восьмерка» (2013), «Крым» (2017) и других. Фильмография актера насчитывает порядка 80 ролей. Также он озвучивал мультфильмы. В частности, его голосом говорит Серый Волк в анимационной картине «Иван Царевич и Серый Волк» (2011) .

С 2006-го по январь 2022-го служил в Московском театре «Современник». Он был задействован в таких спектаклях, как «Мурлин Мурло», «Три сестры», «Горячее сердце» и других.

В 2013-м женился на актрисе Дарье Мельниковой, в браке родились два сына. В 2021-м Мельникова объявила о разводе.

Впоследствии Смольянинов выступил против специальной военной операции на Украине и выражал готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины . Кроме того, он заявлял, что не возражает против ядерного удара по России.

Осенью 2022-го актер покинул РФ и обосновался в Латвии, где создал музыкальную группу. Также он ведет подкаст в одном из иностранных изданий и участвует в театральных проектах.

В январе 2023-го Смольянинов был признан иностранным агентом, а в мае того же года внесен в список террористов и экстремистов.

В октябре 2025-го ФСБ России возбудило уголовное дело против членов Антивоенного комитета, участником которого является Смольянинов. Им инкриминируют насильственный захват власти (статья 278 УК РФ), а также организацию террористического сообщества или участие в нем (части 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ).