Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Одна страна согласилась направить нефть Словакии

Чехия готова направить нефть Словакии в условиях остановки поставок через Украину
Global Look Press

Чехия предлагает Словакии направить небольшой объем нефти по нефтепроводу «Дружба» в условиях остановки ее поставок через Украину. Об этом сообщает агентство ČTK.

В публикации отмечается, что руководитель минпромторга Чехии Карел Гавличек обсудил данный вопрос в Братиславе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По мнению чешского министра, данное решение позволило бы поставить словацкой стороне лишь небольшой объем топлива.

До этого сообщалось, что Словакия из-за приостановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу «Адрия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос увеличения поставок российской нефти в Венгрию транзитом через Хорватию обсуждается на корпоративном уровне.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Он охарактеризовал такие действия Киева как грубое вмешательство в выборы и заявил, что даже если Украина не позволит возобновить поставки нефти по трубопроводу, то правительство в любом случае гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей.

Ранее в Европе оценили зависимость Венгрии от российской нефти.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!