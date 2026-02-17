Мужчину лишили гражданства РФ за оскорбительные слова о российском паспорте

В Карелии мужчину лишили гражданства за оскорбление российского паспорта

В Карелии 30-летнего мужчину лишили гражданства РФ из-за оскорбительных слов о российском паспорте. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В январе в сети распространилось видео, на котором мужчина оскорбительно высказывался в адрес паспорта гражданина России. Гражданином оказался 30-летний уроженец иностранного государства, получивший гражданство РФ в 2020 году.

Соторудникии полиции и ФСБ провели проверку и установили, что действия мужчины создают угрозу национальной безопасности. Миграционная служба прекратила его гражданство, а ранее выданные паспорта признала недействительными.

До этого в Кузбассе мужчину лишили российского гражданства. Он распространял в иностранных СМИ, а также в социальных сетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти и содержащие их публичные оскорбления.

Ранее пенсионерка из Казахстана получила российское гражданство после обращения к Путину.