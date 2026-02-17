Размер шрифта
Исполнитель хита «Яблоки на снегу» призвал народных артистов бесплатно выступать 23 февраля

Певец Муромов: народные артисты должны бесплатно выступать на патриотических мероприятиях
РИА «Новости»

Певец Михаил Муромов заявил «Абзацу», что народные и заслуженные артисты должны бесплатно выступать на патриотических мероприятиях, включая 23 февраля.

«Если есть мероприятие, где нужно часть души отдать, деньги ничего не решают. Всё идет от сердца и внутреннего патриотического чувства. А есть артисты очень важные, которые должны и обязаны», — поделился исполнитель.

Муромов уточнил, что музыкант, не имеющий звания «заслуженный» или «народный», никому ничего не должен. Артист также рассказал о поддержке бойцов СВО. Певец гастролирует с выступлениями в госпиталях и войсковых частях. Исполнитель бесплатно поет на таких мероприятиях.

Муромов наиболее известен по хиту «Яблоки на снегу». В августе певец раскрыл размер своей пенсии.

74-летний член Российского авторского общества (РАО) получает дополнительный доход, поэтому его пенсия меньше, чем могла бы быть. По словам артиста, его пенсия составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц, надбавок к ней нет.

Ранее Владимир Гостюхин позвал россиян в тайгу.
 
