Делегация России не выступит с заявлением после первого дня переговоров в Женеве

Мединский не выступит с заявлениями по итогам первого дня переговоров в Женеве

По итогам первого дня трехсторонних переговоров Россия-США-Украина в Женеве заявлений не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам информированного источника агентства, глава российской делегации Владимир Мединский не выступит с каким-либо резюме переговорного дня.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Изначально делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

