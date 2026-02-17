Размер шрифта
На Западе назвали «вопрос тонкого баланса» на переговорах по Украине

Журналист Кэррол: у Украины на переговорах почти нет права на ошибку
UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Для Украины заключение быстрой сделки или же дальнейшее затягивание переговоров — «вопрос тонкого баланса», так как риски есть в обоих вариантах. Об этом написал журналист Оливер Кэррол в статье для британского журнала Economist.

«Действительно ли Украине больше подойдет быстрая сделка, или же она может выиграть, подождав, — это вопрос тонкого баланса. Риски есть и в том, и в другом варианте», — отметил автор.

По его словам, «некоторые считают», что стратегическое положение Украины «может улучшиться со временем», благодаря реформам в области обороны, а также экономическому и военному давлению на Россию. Кэррол отметил, что это — позиция Европы, которой движут «в значительной степени собственные корыстные интересы», заключающиеся в том, чтобы «выиграть время» для наращивания собственной оборонной промышленности. Однако у Украины «почти нет права на ошибку», подчеркнул журналист.

«Мы говорим о потенциальных проблемах в России в какой-то неясный момент в будущем. Украина уже находится в кризисе, изо всех сил пытаясь заполнить пробелы на передовой, а предприятия и дома страдают от отключений электроэнергии», — написал он.

По словам Кэррола, Киеву нужно «прочное соглашение», которое включило бы надежные гарантии безопасности от США. И это потребует «уступок от России», считает журналист.

17 февраля газета The Washington Post написала, что для России «окно возможностей для достижения выгодной сделки сужается», так как администрация США может отвлечься на выборы в Конгресс, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

Также в феврале украинское издание «Страна» написало, что Киев намерен затянуть переговоры, так как видит угрозу в потенциальном давлении со стороны президента США Дональда Трампа.

17 февраля в Женеве завершился первый день третьего раунда трехсторонних переговоров по Украине, они продолжались более трех часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что на переговорах стороны намерены обсудить территориальный вопрос.

Ранее в США рассказали о работе над «самым трудным» вопросом по Украине.
 
