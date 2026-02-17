Больше не глупая блондинка: что случилось с Пэрис Хилтон

Одной из самых ярких и противоречивых звезд 2000-х Пэрис Хилтон исполнилось 45 лет. К этому возрасту правнучка основателя международной сети отелей Hilton Hotels & Resorts подошла, имея собственную бизнес-империю и имидж блондинки, которую сейчас уж точно никто не может назвать глупой. «Газета.Ru» — о том, как жила Пэрис Хилтон последние десять лет.

В 2017 году в интервью журналу W Пэрис Хилтон делилась планами на следующие 10 лет. Она планировала, что у нее будут муж, несколько детей, «около 20 собак и 50 ароматов». К тому моменту она уже была иконой своего особенного стиля, изобретательницей моды на селфи, маленьких собачек и образа Барби, человеком-брендом, под которым выпускались духи, косметика и одежда. В ближайшие 10 лет она собиралась создать арт-коллекцию и заняться отельным бизнесом, а еще выпустить книгу о том, как стать деловой женщиной и построить свою империю.

К тому моменту Пэрис Хилтон была легендой — но предыдущего десятилетия. Популярность ее давно спала: еще в 2011-м реалити-шоу «The World According to Paris» из-за низких рейтингов продержалось всего два месяца. Впрочем, Пэрис Хилтон и без шоу-бизнеса отлично зарабатывала: в Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Филиппинах, Малайзии, Перу и еще нескольких странах были открыты бутики с ее продукцией. Под именем Пэрис Хилтон уже производились одежда для собак, солнцезащитные очки, витамины, духи, обувь. Сама же звезда 2000-х стала диджеем и играла на Ибице.

Подготовка к возвращению

С 2017 по 2019 год Пэрис Хилтон время от времени выходила на подиумы Недель моды: самым известным (хотя не очень уважаемым у модных экспертов) домом, одежду которого представляла звезда, был Philipp Plein — в 2019-м она даже приняла участие в рекламной кампании спортивной линии бренда. Еще одной громкой торговой маркой, для которой Пэрис Хилтон выходила на подиум, стал Yeezy Канье Уэста.

Про Пэрис Хилтон не забывали и на телевидении: она появлялась в качестве то ведущей — в шоу Hollywood Love Story, то героини — в весьма успешном документальном фильме Netflix «The American Meme».

Agent Provocateur

Бизнес тем временем продолжал расширяться: в 2018-м вышли очередная коллекция одежды, линейки средств для ухода за кожей и лаков для ногтей. Диджейский пульт Пэрис Хилтон тоже не забрасывала. В общем, жила полной, но не очень-то публичной жизнью.

Трудный подросток

В 2020 году на YouTube вышел документальный фильм «This Is Paris» («Это Пэрис»), в котором Пэрис Хилтон впервые раскрыла шокирующие факты о своей, казалось бы, безоблачной жизни. Она призналась, что в юности пережила период бунтарства. Родители, не в силах справиться с трудным подростком, отправляли Пэрис в коррекционные школы, где, по ее воспоминаниям, дети подвергались эмоциональному насилию и физическим наказаниям. Из этих учреждений будущая звезда регулярно сбегала.

Картина получилась глубокой и серьезной, а публика увидела Пэрис Хилтон по-новому: глупая блондинка с лексиконом Эллочки-людоедки (одна из ее фирменных фразочек — «That's Hot» — стала мемом) показала себя человеком с сильным характером и непростой судьбой. Звезда даже выступила в законодательном органе штата Юта (там находится школа Provo Canyon School, где Хилтон провела 11 тяжелых месяцев) с требованием пристальнее следить за коррекционными учреждениями и обязать их документировать случаи, когда они прибегают к наказаниям.

Пэрис Хилтон в сериале «Простая жизнь» (2003–2007) Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

С этой картины начался новый взлет интереса к Пэрис Хилтон со стороны публики, медиа и бизнеса. Рекламные контракты подписывались один за другим: с 2020 по 2024 год звезда снялась для модных брендов Skims, Valentino, Lanvin, Grey Goose, Marc Jacobs, сети закусочных Taco Bell, доставки еды Uber Eats, финтех-компании Klarna.

В 2021 году Пэрис Хилтон переименовала свою продюсерскую компанию Paris Hilton Entertainment, основанную в 2006 году, в 11:11 Media. А также основала студию London Audio совместно с iHeart Media. С февраля 2021-го она начала выпускать подкасты, в которых говорила о себе. Беседовала с родными и друзьями. Студия выпускала и другие подкасты — например, о самых известных ночных клубах мира.

И это еще — не все: в 2021-м Пэрис Хилтон решила, кажется, охватить все тренды. Она создала свой ParisWorld для игры Roblox (а на следующий год — для Sandbox), основала фонд для Музея искусств округа Лос-Анджелес, который бы собирал средства на покупку цифрового искусства, созданного женщинами, инвестировала в цифровые и велнесс-компании такие компании предлагают продукты или услуги для поддержания здоровья, красоты, долголетия и хорошего самочувствия, выпустила несколько NFT.

Наконец, все в том же 2021-м Пэрис Хилтон триумфально вернулась в мир реалити-шоу. Сначала с передачей «Cooking With Paris», которую критики сочли смешной, хотя и бессмысленной. А затем, 11 ноября, было запущено реалити «Paris In Love». В тот день Пэрис Хилтон вышла замуж за предпринимателя Картера Реума. И брак, и реалити продолжаются до сих пор. В 2022 году оба шоу принесли звезда премию MTV за лучшее возвращение в реалити.

С тех пор Пэрис Хилтон не сбавляет оборотов. Новые миры в Roblox и Sandbox, выход на подиум на показах Versace и Mugler, книга воспоминаний «Paris: The Memoir» 2023 года, ставшая бестселлером, концерт в Лос-Анджелесе, новые синглы, коллекция утвари для Walmart.

Материнство и детство

Пэрис Хилтон удалось воплотить почти все планы. В том числе, стать матерью. В январе 2023-го у них с мужем родился сын Феникс Бэррон, а в ноябре того же года — дочь Ландон Мэрилин. Оба ребенка появились на свет, благодаря суррогатной матери.

Пэрис Хилтон и ее дети — дочь Лондон и сын Феникс, 2025 год Stephanie Augello/Variety via Getty Images

Сейчас семья нередко появляется на красных дорожках в полном составе, а Пэрис Хилтон иногда рассказывает о жизни в их особняке в Лос-Анджелесе стоимостью $63 млн. В одном из интервью она призналась, что в юности частенько сбегала из дома и не хочет, чтобы у ее детей появлялось такое желание — поэтому в имении у них есть все. Впрочем, оттуда и не сбежишь: по информации Hello!, там многоступенчатая система безопасности, которую пройти просто невозможно.