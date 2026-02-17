Трамп разрешил в течение года задерживать следующие на Кубу суда

Трамп продлил на год распоряжение о задержании следующих на Кубу судов

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении еще на год действия указа, который позволяет американским властям производить задержания и досмотр судов, как американских, так и иностранных, направляющихся в сторону Кубы. Соответствующее уведомление было опубликовано в Федеральном реестре, представляющем собой официальный сборник документов правительства США.

В обосновании этого решения говорится, что кубинское правительство не предоставило гарантий отказа от использования чрезмерной силы в отношении американских судов и летательных аппаратов, которые потенциально могут участвовать в памятных мероприятиях или мирных акциях протеста вблизи северного побережья Кубы.

Также в документе отмечается, что несанкционированный вход любого судна, зарегистрированного в США, в территориальные воды Кубы по-прежнему может наносить ущерб внешней политике США, поскольку это может спровоцировать массовый миграционный поток с Кубы.

По мнению американской администрации, крупномасштабная миграция с Кубы представляет угрозу для национальной безопасности США, так как создает риск нарушения текущего состояния международных отношений Соединенных Штатов. Глава американского государства подчеркнул, что в этой связи он продлевает действие «режима чрезвычайного положения в отношении Кубы и чрезвычайные полномочия, дающие право на задержание судов, направляющихся в республику».

Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы.