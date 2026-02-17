Размер шрифта
Переговоры в Женеве назвали напряженными

В переговорной группе назвали напряженной трехстороннюю встречу в Женеве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Переговоры в Женеве по Украине были очень напряженными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из переговорной группы.

Других подробностей собеседник агентства не привел.

17–18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них принимают участие российские, украинские и американские переговорщики.

Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби, на них делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В Женеве к роли главы делегации вернулся помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС, российская переговорная группа в Женеве была расширена до 20 человек.

Как заявили в Кремле, в ОАЭ обсуждались в основном вопросы безопасности, а в Швейцарии стороны затронут более широкий спектр тем. В частности, территориальный вопрос. Источник ТАСС сообщил, что стороны на переговорах попытаются согласовать «конкретные рамочные принципы», которые впоследствии могут быть наполнены содержанием. Среди возможных тем обсуждения агентство называло так называемое энергетическое перемирие.

Ранее в России объяснили, на что указывает выбор Женевы в качестве переговорной площадки.
 
