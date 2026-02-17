Стало известно, кто в США затягивает принятие закона по санкциям против энергетики России

Сенаторы США от Демократической партии высказали мнение о том, что американский президент Дональд Трамп затягивает голосование по двухпартийному законопроекту об усилении санкций в отношении российского энергетического сектора. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блументаля.

По его словам, в сенате ждали «зеленого света» по санкциям, но Трамп так долго колебался, что любой, кто «следил за его движениями, повредил шею».

Блументаль добавил, что сейчас президент США выступает единственным препятствием проведению голосования по законопроекту.

23 октября 2025 года министерство финансов США объявило о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

В январе Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в размере 500% на покупателей российской нефти без одобрения сената.

Ранее США связали отмену санкций на российскую нефть с урегулированием по Украине.