Младенец едва не задохнулся из-за маникюра своей матери в Челябинской области

В Челябинской области младенец чуть не задохнулся из-за маникюра матери

В Челябинской области десятимесячный ребенок чуть не задохнулся из-за маникюра своей матери. Об этом сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Младенец с тревожными симптомами поступил в больницу — дыхание было жестким, с хрипами. По словам матери, ребенок мог подавиться собачьим кормом.

Врачи обнаружили в голосовой щели младенца плотный твердый предмет, похожий на кость. Он перекрывал просвет на четыре пятых. Извлечь объект гибким эндоскопом не получалось — инструменты соскальзывали.

Специалисты приняли решение провести ригидную бронхоскопию и жесткими щипцами вытащили инородное тело через голосовую щель. Оказалось, что это был фрагмент нарощенного ногтя.

После операции ребенок провел ночь в реанимации. После этого его перевели в отделение для дальнейшего наблюдения.

