Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Младенец едва не задохнулся из-за маникюра своей матери в Челябинской области

В Челябинской области младенец чуть не задохнулся из-за маникюра матери
ЧОДКБ/VK

В Челябинской области десятимесячный ребенок чуть не задохнулся из-за маникюра своей матери. Об этом сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Младенец с тревожными симптомами поступил в больницу — дыхание было жестким, с хрипами. По словам матери, ребенок мог подавиться собачьим кормом.

Врачи обнаружили в голосовой щели младенца плотный твердый предмет, похожий на кость. Он перекрывал просвет на четыре пятых. Извлечь объект гибким эндоскопом не получалось — инструменты соскальзывали.

Специалисты приняли решение провести ригидную бронхоскопию и жесткими щипцами вытащили инородное тело через голосовую щель. Оказалось, что это был фрагмент нарощенного ногтя.

После операции ребенок провел ночь в реанимации. После этого его перевели в отделение для дальнейшего наблюдения.

Ранее двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!