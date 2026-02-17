«ФАС уже начала работу». В России пообещали разобраться с резким подорожанием коммуналки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку по факту массовых жалоб россиян на резкое повышение платежей за ЖКХ в январе, сообщил глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, по итогам предыдущих проверок с завышенных тарифов удалось снять 110 млрд рублей. Тем временем в Госдуму внесены законопроекты, обязывающие УК обосновывать рост цен в платежках и вводящие мораторий на повышение тарифов до 2028 года. Эксперты связывают подорожание с износом инфраструктуры и ростом цен на энергоносители.

Федеральная антимонопольная служба получила жалобы граждан на резкое повышение тарифов ЖКХ, сообщил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

«Мы моментально, учитывая, что у нас с коллегами Федеральной антимонопольной службы в этой части прямая связь, направили соответствующее обращение, и ФАС уже начала работу», — сказал депутат.

Пахомов подчеркнул, что в ряде регионов услуги ЖКХ выросли намного больше чем на 1,7%, одобренных правительством.

«Мы также вместе с ФАС поработали, и итогом стало минус 110 миллиардов рублей, снятых с завышенных тарифов и возвращенных», — добавил депутат.

Думские инициативы

Ранее стало известно, что депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым собираются внести на рассмотрение проект закона, который обяжет управляющие компании указывать в платежках причину для повышения тарифов.

«Законопроектом предлагается обязать коммунальные организации включать в платежный документ стандартизированное обоснование роста начислений при превышении платы над уровнем аналогичного периода прошлого года в понятных для граждан формулировках и в объеме не более двух листов в формате А4», — цитирует текст пояснительной записки к нему РИА Новости.

Авторы отмечают, что это повысит прозрачность начислений и снизит количество жалоб со стороны потребителей.

В свою очередь депутаты от КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным 16 февраля предложили ввести мораторий на увеличение тарифов ЖКХ до 2028 года. Об этом сообщается в Telegram-канале КПРФ.

По словам Афонина, мораторий «даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений».

Однако профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что в России вряд ли установят мораторий на рост тарифов ЖКХ. По словам эксперта, это приведет к проблемам с поддержанием инфраструктуры, и будет трудно осуществить из-за огромного количества поставщиков коммунальных услуг, передает NEWS.ru.

Побочные эффекты

Российские граждане с начала февраля повсеместно жалуются на взрывной рост стоимости услуг ЖКХ, сообщения об этом все чаще появляются в соцсетях и сюжетах телеканалов. В соцсетях распространялись видео, где владельцы квартир сообщали об огромных платежных квитанциях за отопление, пришедших за январь.

12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за сообщениями о резком подорожании услуг ЖКХ.

«Таким резким оно быть не должно. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — заявил представитель Кремля.

Рост тарифов ЖКХ привел и к подорожанию других услуг. Например, как сообщил Telegram-канал Baza, из-за этого существенно возросла стоимость кремации. По данным канала, услуга подорожала в среднем на 20 тыс. рублей, особенно в Москве и Подмосковье.

Представители крематориев утверждают, что это спровоцировано ростом тарифов на энергоносители: электроэнергия для юридических лиц подорожала на 8-12%, а газ для коммунально-бытовых нужд — на 7-10%.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович пояснил, что рост тарифов ЖКХ вызван изношенностью инженерных систем.

«Трубы, лифты и инженерные системы изношены на 75-80%. Их срочно нужно менять, а денег в тарифах на это не хватает», — приводит его слова Pravda.ru.

По словам эксперта, в ряде регионов коммунальная инфраструктура достигла критического износа и постоянно требует новых вложений для модернизации или ремонта, подчеркнул эксперт. Кроме того, фактором роста тарифов стал кадровый дефицит, рост стоимости стройматериалов, запчастей и оборудования.

Экономия на тарифах

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что россияне могут сэкономить на платежах ЖКХ, установив счетчики холодной воды и выключатели света с датчиками движения.

«Например, на кухне и в ванне с туалетом. Такой подход может избавить от привычки постоянно проверять выключатели. Так как именно в киловатт-часах ресурсоснабжающие организации выставляют нам счета, чтобы понять, какую долю от киловатта потребляет лампа, мы делим ее мощность на 1000. Если стандартная лампа мощностью 60 ватт горит в среднем 3 часа в день. При цене 7 рублей за киловатт расход за месяц составит около 38 рублей. В другом случае, вероятно, светодиодная лампа на 7 ватт с датчиком движения будет работать суммарно до 2 часов в сутки, включаясь только при необходимости. Тогда счет за месяц на одной лампе может упасть почти до 3 рублей. Такая оптимизация, скорее всего, позволит платить в 13 раз меньше за каждую точку освещения», — подчеркнул он.