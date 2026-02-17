Открытки на Рамадан – 2026: 60 ярких картинок и поздравлений

30 красивых открыток на Рамадан — 2026
Вы можете скачать любую картинку на свой смартфон или компьютер и отправить ее в мессенджере. А еще можно опубликовать открытку в социальных сетях, чтобы поздравить с наступлением Рамадана всех друзей и знакомых.
Поздравления с Рамаданом — 2026
Поздравления для родственников
- Пусть Рамадан наполнит наш дом светом, миром и искренней радостью! Поздравляю вас, дорогие мои!
- С наступлением Рамадана! Желаю благословенного месяца, полного любви и взаимопонимания!
- С началом священного месяца Рамадан! Пусть каждый ифтар собирает нас вместе!
- Да будет этот Рамадан временем благодарности, молитвы и семейного тепла! Поздравляю вас, родные!
- С началом священного месяца Рамадан! Пусть в нашем доме всегда звучат молитвы, а сердца будут под защитой Аллаха!
- С началом Рамадана! Пусть Аллах дарует нашей семье здоровье, мир и благополучие!
- Пусть каждый день Рамадана приносит нам больше доброты и заботы друг о друге!
- Пусть свет Рамадана озаряет наш дом и объединяет нас еще крепче!
- Пусть семейные вечера в Рамадан будут наполнены радостью и благодарностью!
- С наступлением священного месяца Рамадана! Пусть он станет для нас временем обновления, благодарности и единства!
Поздравления для друзей
- С началом Рамадана! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили уважение, любовь и поддержка!
- Поздравляю с наступлением Рамадана! Пусть этот месяц станет временем духовного роста!
- С наступлением священного месяца Рамадан! Да подарит он нам спокойствие в душе и тепло на сердце!
- Пусть дни поста будут легкими, а вечера — светлыми и радостными!
- С наступлением Рамадана! Желаю вам и вашей семье света и душевной гармонии!
- Пусть Рамадан принесет мир в сердце, свет в душе, а жизнь наполнит благословением и добром!
- С началом Рамадана, друг! Желаю тебе духовной силы, терпения и вдохновения в этот месяц!
- Пусть милость и благодать Рамадана сопровождают тебя и твоих близких!
- Пусть твои добрые намерения будут приняты Аллахом, а молитвы услышаны! С началом Рамадана тебя!
- Благословенного Рамадана тебе, друг, и пусть в твоем доме всегда будет мир!
Лаконичные поздравления
- С началом Рамадана! Желаю духовной силы, чистых мыслей и радости в этот священный месяц!
- Пусть свет Рамадана озарит ваш путь и укрепит вашу веру!
- С началом священного месяца Рамадан! Пусть каждый закат напоминает о благодарности, а каждый рассвет — о надежде.
- Пусть Рамадан объединит сердца и укрепит родственные узы!
- Пусть Рамадан принесет радость, здоровье и благополучие!
- С наступлением Рамадана! Желаю вам благословенных вечеров и светлых утренних молитв!
- Рамадан Мубарак! Пусть этот месяц наполнит жизнь смыслом и благодарностью!
- Благословенен Рамадан! Желаю спокойствия в сердце и света на жизненном пути!
- Пусть каждый день Рамадана будет шагом к духовной гармонии!
- С наступлением священного месяца! Пусть этот Рамадан станет временем обновления, добра и надежды!
Рамадан: что это за месяц и когда он начинается в 2026 году
Рамадан — это священный месяц в исламском календаре. В это время мусульмане соблюдают строгий пост, который называется ураза с целью духовного очищения. В 2026 году Рамадан начинается 18 февраля с заходом солнца и длится 30 дней. Он завершается большим праздником Ураза-байрам, который в этом году пройдет 20 марта. Считается, что именно в Рамадан Аллах ниспослал пророку Мухаммеду Священный Коран.
Весь месяц Рамадан верующие от рассвета до заката воздерживаются от еды и питья, соблюдая дневной пост. Они посвящают время молитве, чтению Корана и совершению благих дел.
Пост начинается после утреннего азана призыва на намаз и заканчивается с заходом солнца, после вечерней молитвы. Тогда мусульмане начинают ифтар разговение финиками, водой и молоком. Чаще всего ифтар — это время для общения с семьей и друзьями. Кроме того, мусульмане чтят традицию проведения благотворительных ужинов для нуждающихся. Поэтому во многих мусульманских странах устраивают ифтар на площадях: гостей угощают пловом.
Что нужно делать в Рамадан
- Вести себя сдержанно и совершать благие поступки. Мусульмане в Рамадан помогают обездоленным и занимаются делами благотворительности.
- Подать хаир. Хаир — в переводе с арабского «милостыня», «подаяние». Считается, что награда за благие дела в Рамадан увеличивается.
- Воздерживаться от интимной близости днем. Однако поцелуи и проявления нежности в частной обстановке не возбраняются.
- Восхвалять Аллаха. Считается, что именно в Рамадан нужно обращаться к Создателю с просьбами.