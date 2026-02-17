Размер шрифта
Открытки на Рамадан – 2026: 60 ярких картинок и поздравлений

Открытки и поздравления с Рамаданом для семьи, друзей, коллег и партнеров
Reephotoeasy/Shutterstock/FOTODOM

18 февраля у мусульман начинается Рамадан. В исламском календаре это священный месяц, во время которого верующие соблюдают пост. Это время духовного совершенствования, молитвы и добрых дел. Вы можете поздравить родных и близких с наступлением Рамадана красивой открыткой или теплым пожеланием. «Газета.Ru» подготовила разные варианты картинок и поздравлений, которые можно скачать и отправить в мессенджере родным и близким.

30 красивых открыток на Рамадан — 2026Поздравления с Рамаданом — 2026Что нужно делать в Рамадан

30 красивых открыток на Рамадан — 2026

Вы можете скачать любую картинку на свой смартфон или компьютер и отправить ее в мессенджере. А еще можно опубликовать открытку в социальных сетях, чтобы поздравить с наступлением Рамадана всех друзей и знакомых.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Поздравления с Рамаданом — 2026

Поздравления для родственников

  • Пусть Рамадан наполнит наш дом светом, миром и искренней радостью! Поздравляю вас, дорогие мои!

  • С наступлением Рамадана! Желаю благословенного месяца, полного любви и взаимопонимания!

  • С началом священного месяца Рамадан! Пусть каждый ифтар собирает нас вместе!

  • Да будет этот Рамадан временем благодарности, молитвы и семейного тепла! Поздравляю вас, родные!

  • С началом священного месяца Рамадан! Пусть в нашем доме всегда звучат молитвы, а сердца будут под защитой Аллаха!

  • С началом Рамадана! Пусть Аллах дарует нашей семье здоровье, мир и благополучие!

  • Пусть каждый день Рамадана приносит нам больше доброты и заботы друг о друге!

  • Пусть свет Рамадана озаряет наш дом и объединяет нас еще крепче!

  • Пусть семейные вечера в Рамадан будут наполнены радостью и благодарностью!

  • С наступлением священного месяца Рамадана! Пусть он станет для нас временем обновления, благодарности и единства!

Поздравления для друзей

  • С началом Рамадана! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили уважение, любовь и поддержка!

  • Поздравляю с наступлением Рамадана! Пусть этот месяц станет временем духовного роста!

  • С наступлением священного месяца Рамадан! Да подарит он нам спокойствие в душе и тепло на сердце!

  • Пусть дни поста будут легкими, а вечера — светлыми и радостными!

  • С наступлением Рамадана! Желаю вам и вашей семье света и душевной гармонии!

  • Пусть Рамадан принесет мир в сердце, свет в душе, а жизнь наполнит благословением и добром!

  • С началом Рамадана, друг! Желаю тебе духовной силы, терпения и вдохновения в этот месяц!

  • Пусть милость и благодать Рамадана сопровождают тебя и твоих близких!

  • Пусть твои добрые намерения будут приняты Аллахом, а молитвы услышаны! С началом Рамадана тебя!

  • Благословенного Рамадана тебе, друг, и пусть в твоем доме всегда будет мир!

Лаконичные поздравления

  • С началом Рамадана! Желаю духовной силы, чистых мыслей и радости в этот священный месяц!

  • Пусть свет Рамадана озарит ваш путь и укрепит вашу веру!

  • С началом священного месяца Рамадан! Пусть каждый закат напоминает о благодарности, а каждый рассвет — о надежде.

  • Пусть Рамадан объединит сердца и укрепит родственные узы!

  • Пусть Рамадан принесет радость, здоровье и благополучие!

  • С наступлением Рамадана! Желаю вам благословенных вечеров и светлых утренних молитв!

  • Рамадан Мубарак! Пусть этот месяц наполнит жизнь смыслом и благодарностью!

  • Благословенен Рамадан! Желаю спокойствия в сердце и света на жизненном пути!

  • Пусть каждый день Рамадана будет шагом к духовной гармонии!

  • С наступлением священного месяца! Пусть этот Рамадан станет временем обновления, добра и надежды!

Рамадан: что это за месяц и когда он начинается в 2026 году

Рамадан — это священный месяц в исламском календаре. В это время мусульмане соблюдают строгий пост, который называется ураза с целью духовного очищения. В 2026 году Рамадан начинается 18 февраля с заходом солнца и длится 30 дней. Он завершается большим праздником Ураза-байрам, который в этом году пройдет 20 марта. Считается, что именно в Рамадан Аллах ниспослал пророку Мухаммеду Священный Коран.

Весь месяц Рамадан верующие от рассвета до заката воздерживаются от еды и питья, соблюдая дневной пост. Они посвящают время молитве, чтению Корана и совершению благих дел.

Пост начинается после утреннего азана призыва на намаз и заканчивается с заходом солнца, после вечерней молитвы. Тогда мусульмане начинают ифтар разговение финиками, водой и молоком. Чаще всего ифтар — это время для общения с семьей и друзьями. Кроме того, мусульмане чтят традицию проведения благотворительных ужинов для нуждающихся. Поэтому во многих мусульманских странах устраивают ифтар на площадях: гостей угощают пловом.

Что нужно делать в Рамадан

  • Вести себя сдержанно и совершать благие поступки. Мусульмане в Рамадан помогают обездоленным и занимаются делами благотворительности.
  • Подать хаир. Хаир — в переводе с арабского «милостыня», «подаяние». Считается, что награда за благие дела в Рамадан увеличивается.
  • Воздерживаться от интимной близости днем. Однако поцелуи и проявления нежности в частной обстановке не возбраняются.
  • Восхвалять Аллаха. Считается, что именно в Рамадан нужно обращаться к Создателю с просьбами.
 
