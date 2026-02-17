Размер шрифта
В Госдуме назвали «информационной провокации» планы Польши

Слуцкий: намерение Польши потребовать репарации – информационная провокация
Максим Блинов/РИА Новости

Намерение Польши потребовать репарации от России — это «информационная провокация», лишенная каких-то перспектив. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал информацию газеты Financial Times, которая сообщила, что Польша готовит иск о «репарациях» против России, и они якобы касаются происходивших в Польше событий во время «советского господства» в стране.

«Намерение Польши потребовать репарации от России – информационная провокация, не умная и лишенная каких-либо перспектив. «Шумовая завеса» карликовой пехоты на полях «прокси-войны» против России», — отметил Слуцкий.

По его словам, целями поляков являются: «фальсификация итогов и истории Второй мировой, демонизация России и истребление наследия соцлагеря». Однако депутат подчеркнул, что «кощунственная и ущербная логика русофобов вернется им же бумерангом».

Слуцкий также призвал поляков задуматься на тем, сколько СССР потратил на послевоенное восстановление Варшавы и Кракова. Также он подчеркнул, что около 600 тысяч советских солдат отдали свои жизни за спасение поляков от нацистов.

В заключении поста Слуцкий назвал намерение поляков «черной неблагодарностью» и отметил, что «в лучшем случае» они «получат осла дохлого уши».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также посоветовала польским властям послушать оперу «Иван Сусанин» вместо требований о репарациях. А глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что Россия не собирается вести с Польшей диалог относительно репараций за период «советского господства».

Ранее политолог назвал ядерные угрозы Польши попыткой привлечь внимание.
 
