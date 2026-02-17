Стало известно о расколе в делегации Украины перед переговорами в Женеве. И вот почему

В Женеве состоялся первый раунд переговоров делегаций США, Украины и России по мирному урегулированию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Ожидается, что переговоры продолжатся 18 февраля.
Перед переговорами в столице Швейцарии делегация Украины раскололась из-за вопроса заключения мирного договора с Россией, сообщает журнал The Economist.
«Одно крыло, во главе с Будановым, считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, который ушел в отставку из-за коррупционного скандала, гораздо менее заинтересовано в этом», — пишет издание.
The Economist утверждает, что
президент Украины «балансирует между ними», при этом сохраняя свое мнение по этому вопросу.
В украинскую переговорную группу вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
До этого журнал The Atlantic писал, что ряд советников Зеленского побуждает его согласиться на компромисс по вопросу территорий, то есть вывод ВСУ с занимаемых ими территорий в Донбассе. Однако сам украинский лидер против этого, утверждает издание.
В разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что разные подходы к мирному соглашению в украинской делегации могут привести только к срыву переговоров. А сам президент Зеленский будет саботировать переговорный процесс.
«Я думаю, что в итоге все решать будет только один человек. Конечно, это будет сам Зеленский, учитывая то, что он не заинтересован в прекращении боевых действий и заинтересован в продолжении войны с Россией.
Я думаю, что он примет решение в итоге сорвать переговоры либо попытаться завести их в тупик, чтобы потом обвинить Россию в недоговороспособности», — отметил сенатор.
Паника из-за Мединского
В свою очередь газета The New York Times утверждает, что в Киеве запаниковали из-за решения Кремля снова поставить по главе российской делегации помощника президента РФ Владимира Мединского.
«Присутствие Мединского, бывшего министра культуры и историка, который в прошлом году возглавлял переговоры от имени Москвы, было воспринято некоторыми на Украине как неблагоприятный сигнал», — пишет газета.
NYT указывает, что Мединский на переговорах занимал жесткую позицию и угрожал украинской делегации, что «Россия готова продолжать борьбу».
Владимир Мединский не принимал участие в двух трехсторонних встречах в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах, на которых Россию представляли силовики и военная разведка, напоминает NYT.
О том, что Владимир Мединский возглавит российскую делегацию в Женеве, стало известно 13 февраля, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что «доволен» работой Мединского.
В российскую делегацию на переговорах в Женеве также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник главного управления Генштаба России адмирал Игорь Костюков, возглавлявший российскую группу на переговорах в Абу-Даби.
Подключение Европы
Итальянское издание La Repubblica сообщает, что представители Европы также попытаются подключиться к переговорному процессу в Женеве. По данным газеты, представители Великобритании, Франции, Германии и Италии проведут в Женеве встречи с делегациями Украины и США после завершения первого дня переговоров.