Общество

В школах вводят программу «Обучение служением. Первые»: что это такое и как она будет работать

Как программа «Обучение служением. Первые» поможет школьникам получить дополнительные баллы для поступления в вуз
В следующем учебном году для старшеклассников будет реализована программа «Обучение служением. Первые» в рамках предмета «Индивидуальный проект». Она будет вводиться по решению образовательных организаций для учеников 10 и 11 классов. Что это за программа, какие задачи будут решать школьники и как это поможет им при поступлении в вуз — в материале «Газеты.Ru».

«Обучение служением. Первые»: суть программыКак работает программа «Обучение служением. Первые»В чем плюсы программыПримеры реализованных проектов

«Обучение служением. Первые»: суть программы

Просветительская программа «Обучение служением. Первые» разработана в 2024 году. Она стартовала в 120 школах десяти пилотных регионов России. Организатором программы выступает ассоциация «Добро.рф» вместе с «Движением первых» при поддержке Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи.

С помощью программы школьники реализуют социально значимые проекты вместе с НКО, государством и социально ориентированным бизнесом в рамках учебного процесса.

Учителя выступают кураторами проектов, наставниками, рецензентами, экспертами или консультантами.

В 2025 году программу «Обучение служением. Первые» распространили уже в 30 регионах страны, включая малонаселенные территории. А уже в 2026/2027 учебном году она станет частью учебного процесса школ и войдет в школьное расписание.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Добро.рф», на сегодняшний день программа успешно работает в формате внеурочной деятельности в 1612 школах 30 регионов.

«Теперь, по выбору образовательной организации, эта программа может стать частью учебного процесса для учеников 10 и 11 классов. Это значит, что проект, реализованный школьником, будет учитываться в аттестате о среднем общем образовании», — подчеркнули в «Добро.рф».

1612 школ
уже реализуют программу "Обучение служением. Первые"

В пресс-службе Министерства просвещения РФ обратили внимание, что программа «Обучение служением. Первые» может быть реализована в рамках внеурочной деятельности в форме индивидуального проекта, решение будет оставаться за школой. Методические рекомендации опубликованы на сайте «Единое содержание общего образования». Такой вариант является одним из многих возможных форматов индивидуальных проектов у старшеклассников.

Мы понимаем, что современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа «Обучение служением. Первые» усилит именно эту составляющую. В рамках внеурочной деятельности она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению.

Сергей Кравцов
министр просвещения РФ

Как работает программа «Обучение служением. Первые»

Как считают разработчики программы, внедрение «Обучения служением» в школах поможет подросткам научиться реализации реальных социальных проектов уже в годы учебы.

Происходит это по следующей схеме:

  • Социальные партнеры (НКО, государство и социально ориентированный бизнес) регистрируют запрос в виде задачи на портале Добро.рф.
  • Задача проходит верификацию и размещается в каталоге социальных задач.
  • Образовательные организации предлагают ученикам решить выбранную задачу в рамках образовательного процесса.
  • Вместе с педагогом-наставником и социальным партнером школьники разрабатывают решение поставленной задачи. Работать можно как самостоятельно, так и в команде.

В чем плюсы программы

В пресс-службе «Добро.рф» отметили, что участие в программе принесет школьникам множество бонусов.

В частности, это позволит старшеклассникам:

  • освоить проектный менеджмент;
  • научиться работать в команде;
  • прокачать навыки защиты своей идеи;
  • получить весомое преимущество для портфолио при поступлении;
  • получить бесценный опыт для будущей карьеры;
  • получить до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф», которые можно использовать, чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

В зависимости от вуза за волонтерство можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов. Список вузов и количество баллов, которое они начисляют, доступны на платформе Добро.рф.

В среднем работа над проектом будет продолжаться в течение одного или двух лет. Время работы над проектом будет предусмотрено учебным планом школы.

Пробуя себя в разных сферах, школьник делает более осознанный профессиональный выбор, а также знакомится с единомышленниками, потенциальными работодателями и студентами-наставниками, формируя полезные связи. Работа над проектами всегда идет в команде, но в то же время каждый школьник вносит индивидуальный вклад.

Артем Метелев
председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф

Главная задача проекта — воспитать поколение социально ответственной и самоорганизованной молодежи, отметил депутат Госдумы РФ Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru».

«Будем приглашать ребят к решению общественно значимых задач в увлекательной форме, которая поможет подросткам развивать собственные таланты, принесет пользу им самим. А еще благодаря программе ребята смогут наглядно убедиться в том, что в развитии страны есть их вклад», — подчеркнул он.

Уникальность программы, по словам депутата, заключается в том, что работа ведется по реальному социальному заказу. Их решения внедряются, приносят ощутимую пользу и меняют жизнь людей к лучшему, подчеркнул Толмачев.

Государству важно подхватывать тех, кто готов служить, заниматься волонтерской деятельностью, и взращивать их, направлять энергию на созидание, отметил в беседе с «Газетой.Ru» член ОП РФ, автор федерального проекта «Правомобиль», советник губернатора Курской области Александр Терновцов.

«Если мы в рамках школьной программы расскажем подросткам о возможностях, которые предлагает государство для реализации социальных инициатив, научим грамотно просчитывать риски, набирать команду, ставить и достигать цели, то в скором будущем, уверен, нас ждет много интересных молодежных проектов», — сказал Терновцов.

Примеры реализованных проектов

Так как программа уже действует в ряде регионов, у нее есть первые результаты. Среди успешно реализованных школьниками социальных проектов:

  • Блокнот с биографиями героев СВО. Эту разработку старшеклассники из Ханты-Мансийска создали по заказу общественной организации. Ребята придумали уникальный блокнот с биографиями земляков — участников СВО. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, школьницы провели множество интервью, научились работать с архивами, структурировать информацию и верстать страницы в графическом редакторе.

  • Помощь пожилым с цифровыми технологиями. Проект воплотили в жизнь ученики из Нижнего Новгорода. Они помогают старшему поколению освоить полезные приложения.

  • Игра-раскраска «Народов дружная семья». Школьники из Мордовии создали игровой проект, который помогает детям младшего возраста лучше узнать культурное наследие коренных народов.
 
