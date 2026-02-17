Как удалить аккаунт в ВК: пошаговая инструкция для телефона и для компьютера

Как удалить свой профиль в ВК на iOS, Android, ПК и можно ли его восстановить

Нередко возникают ситуации, когда пользователям нужно удалить собственный профиль в соцсети «ВКонтакте», например из соображений безопасности или желания сократить поток информации и общения. Как закрыть учетную запись в ВК, что делать, если страница заблокирована, и какие способы помогут восстановить удаленный профиль — в материале «Газеты.Ru».

Что нужно сделать перед удалением профиля в ВК

Раньше можно было легко удалить профиль ВК одним нажатием кнопки, но теперь процесс усложнился. Сегодня аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» — это не только профиль для общения. При регистрации пользователь автоматически получает VK ID — единый идентификатор, который открывает доступ ко всей экосистеме сервисов VK.

Сюда относятся как собственные проекты компании (VK Мессенджер, VK Клипы, VK Музыка, VK Почта, доставка еды, вызов такси), так и партнерские ресурсы, например, «Одноклассники», «Дзен», «Юла». Многие сторонние сайты и приложения также предлагают авторизацию через VK ID.

Таким образом, удалив профиль ВК, вы автоматически лишитесь и VK ID, что может привести к потере доступа ко всем связанным с ним сервисам. Поэтому процедура требует предварительной подготовки.

~1. Сохранить личные данные

«ВКонтакте» позволяет скачать архив со всеми пользовательскими данными. Это могут быть фотографии, видео, аудиозаписи, личные сообщения, список друзей, история платежей и многое другое.

Чтобы запросить архив:

В веб-версии : Пролистайте главную страницу до конца. Под кнопкой «Помощь» есть пункты, выделенные серым цветом (Блог, Разработчикам, Для бизнеса). Вам нужно нажать: «Еще» → «Защита данных».

: Пролистайте главную страницу до конца. Под кнопкой «Помощь» есть пункты, выделенные серым цветом (Блог, Разработчикам, Для бизнеса). Вам нужно нажать: «Еще» → «Защита данных». В мобильном приложении : Перейдите в раздел «Настройки» (через иконку аватарки или меню), затем выберите «Помощь», далее «Безопасность» или воспользуйтесь поиском по настройкам для перехода в раздел «Защита данных».

: Перейдите в раздел «Настройки» (через иконку аватарки или меню), затем выберите «Помощь», далее «Безопасность» или воспользуйтесь поиском по настройкам для перехода в раздел «Защита данных». Нажмите кнопку «Запросить архив» и выберите, какие именно данные хотите сохранить: профиль, платежи, рекламную информацию и прочее.

Чем больше данных вы запросите, тем дольше будет формироваться архив — процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Когда архив будет готов, в личные сообщения придет ссылка для скачивания. Открыть ее можно только из вашего профиля в течение ограниченного времени (обычно 7 дней).

2. Отвязать сервисы от VK ID

Зайдите в личный кабинет VK ID

нажмите на фото своего профиля в верхнем правом углу личной страницы.нажмите на три точки и выберите раздел «Настройки», далее — «Управление аккаунтом VK ID».

Перейдите в раздел «Сервисы и сайты».

Здесь отображаются все ресурсы, в которые вы входили с помощью единого идентификатора. Перед удалением аккаунта для каждого такого сервиса нужно изменить способ входа — например, задать отдельный логин и пароль. Иначе после удаления профиля ВК доступ к ним будет потерян.

Чтобы отвязать ресурс от VK ID, нажмите на название приложения, затем выберите выделенную красным цветом надпись «Отозвать доступ к VK ID».

3. Отключить подписки

Важный момент: удаление профиля в ВК не отменяет автоматически платные подписки (например, VK Музыка или VK Combo). Деньги продолжат списываться с карты в установленные сроки, даже если страницы уже не существует.

Проверить и отключить подписки можно в разделе «Подписки» VK ID. Там отображаются все активные платные услуги, и для каждой есть кнопка «Отменить подписку». Сделать это нужно обязательно до удаления аккаунта.

Как удалить профиль в ВК с телефона

Удалить страницу в ВК можно как через официальное приложение, так и на сайте через браузер.

Через приложение на Android и iOS

Войдите в приложение и нажмите на аватарку в левом верхнем углу, чтобы открыть меню.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Настройки».

В разделе настроек нажмите «Управление аккаунтом VK ID» (он находится сразу под вашей аватаркой).

Перейдите на вкладку «Мои данные» и пролистайте вниз до пункта «Удаление аккаунта VK ID».

Ознакомьтесь с предупреждением (вас известят, что данные будут удалены из всех сервисов, а восстановить аккаунт можно будет в течение 7 месяцев) и нажмите «Удалить аккаунт».

Зайдите на сайт vk.com через любой браузер и авторизуйтесь.

через любой браузер и авторизуйтесь. В нижней части экрана нажмите «Еще» и выберите «Настройки».

Перейдите в раздел «Безопасность».

В верхней части страницы выберите вкладку «Мои данные», пролистайте вниз и нажмите «Удаление аккаунта VK ID».

Подтвердите действие.

Как удалить профиль в ВК с компьютера

Удалить профиль в ВК с компьютера еще проще. Для этого выполните ряд действий:

Зайдите на сайт vk.com и авторизуйтесь.

и авторизуйтесь. Нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу и выберите «Управление аккаунтом VK ID».

В открывшемся окне перейдите в раздел «Мои данные».

Пролистайте страницу вниз до блока «Действия с аккаунтом» и нажмите на «Удаление аккаунта VK ID».

Подтвердите удаление.

Что происходит после удаления

После нажатия кнопки «Удалить аккаунт» страница перестает отображаться в социальной сети — другие пользователи больше не смогут найти ее в поиске или зайти на нее по ссылке.

Но полного и безвозвратного удаления сразу не происходит .

7 месяцев хранится удаленный профиль на серверах по правилам «ВКонтакте»

Это сделано для того, чтобы пользователь мог передумать и восстановить доступ, а также чтобы минимизировать последствия действий злоумышленников, если они имели место.

Важное дополнение о данных: согласно изменениям в законодательстве РФ, с 1 января 2026 года срок хранения метаданных (информации о фактах входа, переписок, звонков, смены номера) увеличен до трех лет. Это значит, что даже после окончательного удаления аккаунта информация о вашей активности может сохраняться на серверах для предоставления уполномоченным органам.

Кстати Мгновенно и навсегда аккаунт могут удалить только администраторы социальной сети за серьезные нарушения правил — спам, публикацию запрещенного контента или нарушение законодательства. В этом случае прежнюю почту и номер телефона нельзя будет использовать при создании новой страницы.

Как удалить заблокированную страницу в ВК

Иногда пользователи сталкиваются с ситуацией, когда их страница во «ВКонтакте» оказывается заблокированной. Причины могут быть разными: от подозрительной активности до нарушений правил соцсети. В таком случае удалить профиль стандартным способом (через настройки) не получится — доступ к управлению аккаунтом ограничен. Но выход есть, и он зависит от типа блокировки.

Если страница заблокирована временно

При временной блокировке (например, на сутки или неделю за частую отправку сообщений или подозрительные действия) удалить аккаунт можно только после окончания срока блокировки. Как только ограничения снимут, вы сможете зайти в профиль и провести удаление стандартным способом — через настройки VK ID, как описано выше.

Если доступ к странице утерян или она заблокирована навсегда

В случае, когда аккаунт заблокирован навсегда (например, за серьезные нарушения), переживать о его удалении бессмысленно. Такой профиль восстановлению не принадлежит.

Если же вы просто не можете войти в свой профиль (забыли пароль, утерян доступ к телефону) удалить страницу можно только через обращение в службу поддержки «ВКонтакте». Процедура требует подтверждения вашей личности.

Перейдите на страницу блокировки аккаунта или в форму обратной связи службы поддержки. Укажите ссылку на профиль, короткий адрес или ID страницы, которую хотите удалить. Подтвердите, что это ваш аккаунт. Укажите контактный номер телефона (актуальный, на него придет уведомление о статусе заявки), а также данные, которые могли быть привязаны к старому аккаунту (телефон, почта). Прикрепите фото документа, удостоверяющего личность (паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение), и фотографию лица на фоне заполненной заявки.

Рассмотрение заявки обычно занимает несколько дней. Если данные подтвердятся, аккаунт будет удален.

Как восстановить удаленный аккаунт

Если вы передумали и с момента удаления прошло меньше 7 месяцев (210 дней) :

Зайдите на сайт ВК с теми же логином и паролем.

Система предложит восстановить страницу — нажмите соответствующую кнопку.

Профиль будет восстановлен в том виде, в котором вы его оставили.

прошло больше 7 месяцев

Если, восстановить аккаунт официальными способами. В исключительных случаях можно попробовать обратиться в поддержку ВК, предоставив максимум информации о своем профиле (дата регистрации, привязанные телефон и почта, имена друзей и т.д.), но гарантий нет.

Альтернативы полному удалению

Если вы не хотите терять доступ к сервисам VK ID или планируете вернуться, но хотите скрыть свою страницу от посторонних, можно рассмотреть альтернативные варианты:

Максимальное ограничение приватности. Вы можете сделать свой профиль «невидимым» для большинства пользователей. В настройках приватности можно запретить кому-либо писать вам, видеть список друзей, записи на стене и фотографии. Страница будет существовать, но посторонние увидят лишь аватарку и имя.

Полная очистка контента (ручная «зачистка»). Постепенно или за один подход удалите все фотографии, видеозаписи, посты со стены и репосты. Можно также удалить всех друзей. В результате профиль превратится в «пустышку», которая нужна вам только для входа в VK ID и технического функционирования аккаунта.