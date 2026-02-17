«Структур, не подчиняющихся законам, быть не должно»: заблокируют ли Telegram в России

С 1 апреля в России могут полностью заблокировать Telegram, утверждает Baza. По данным канала, приложение может перестать работать и через мобильный интернет, и через стационарные сети. В Госдуме, впрочем, в достоверности этой информации усомнились: в профильном комитете назвали 1 апреля «юмористической датой», а само сообщение похожим на вброс. Что говорят в России о судьбе Telegram — в материале «Газеты.Ru».

Слухи о тотальной блокировке

О возможной полной блокировке в России мессенджера Telegram с 1 апреля сообщил канал Baza. По данным его источников, Роскомнадзор якобы готовится к «тотальной» блокировке мессенджера по аналогии с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — приложение может перестать работать как через мобильный интернет, так и через стационарные сети по всей стране.

В самом Роскомнадзоре эту информацию не подтвердили. В комментарии «Газете.Ru» в ведомстве заявили, что им «нечего добавить» к ранее опубликованным разъяснениям.

10 февраля Роскомнадзор сообщил о введении новых ограничений в отношении платформы из-за нарушений российского законодательства. При этом в ведомстве уточняли, что речь не идет о полной блокировке сервиса. Регулятор предупредил: меры могут быть усилены, если Telegram не разместит серверы в России и не начнет исполнять требования закона. До этого, с лета 2025 года, в мессенджере уже были заблокированы звонки.

«Юмористическая дата»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал информацию о якобы полной блокировке Telegram в России не соответствующей действительности. По его словам, сообщение выглядит как информационный вброс.

«Пока огромное количество этих предположений, слухов, вбросов относительно Telegram, оно уже становится определенным трендом», — подчеркнул он.

Ющенко добавил, что фракция КПРФ направляла протокольное поручение с просьбой получить официальные разъяснения Роскомнадзора относительно ограничений в работе Telegram. Однако Госдума не поддержала эту инициативу, поэтому парламентариям остается ориентироваться на публичную информацию, в том числе из самих Telegram-каналов.

Другой зампред профильного комитета, депутат Андрей Свинцов, заявил «Газете.Ru», что привязка к началу апреля больше напоминает шутку, чем реальный ориентир.

«На мой взгляд, 1 апреля выбрано как такая юмористическая дата — это раз. Во-вторых, мне кажется, Baza просто посмотрела мои выступления и привязала это ровно к тем датам и срокам, о которых я говорю, потому что юридически и математически полтора месяца Telegram достаточно для того, чтобы полностью легализовать свою деятельность в России», — сказал он.

По его словам, за этот срок компания может зарегистрировать юрлицо, организовать хранение персональных данных на территории страны, наладить маршрутизацию и выполнить иные требования регулятора. В таком случае к 1 апреля, напротив, ограничения могли бы быть сняты .

Парламентарий подчеркнул, что все зависит от готовности самой платформы выполнить комплекс мер, включая уплату налогов в России и блокировку запрещенного контента. При этом он отметил, что взаимодействие уже идет, а значит, шанс на урегулирование ситуации сохраняется.

«Вы же не любите нелегальных мигрантов»

Третий коллега депутатов из комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Олег Матвейчев, призвал не воспринимать возможную блокировку Telegram в России как трагедию. По его мнению, привыкание к мессенджеру «сравнимо с зависимостью», но «ломка» в случае запрета пройдет. Он напомнил, что страна уже жила без этого сервиса и проблем с доступом к информации не испытывала.

«Telegram должен выполнять российское законодательство, российские законы. Никаких людей, структур, институтов, никого на территории России не должно быть, кто не подчиняется российским законам, вот вы же не любите нелегальных мигрантов, ну и вообще преступников <...> Что же вы тогда любите Telegram, который не соблюдает российское законодательство, но при этом действует на территории России?» — заявил парламентарий «Газете.Ru».

По его словам, у компании есть выбор: либо создать в России подразделение, которое будет соблюдать требования законодательства, либо столкнуться с полной блокировкой. Матвейчев уверен, что даже в случае жестких мер общество серьезно не пострадает.

«Десять лет назад мы жили, не умирали, рожали детей, радовались жизни, жарили шашлыки, получали откуда-то информацию без всякого Telegram и даже не знали о том, что он существует или будет существовать, и как не умерли, точно так же мы не умрем. Это как наркотик, к которому привыкают, и если отмена происходит наркотика или запрет, то возникает ломка <...> Ломка пройдет точно так же, как была ломка с Instagram и Facebook», — выразил свое мнение депутат.