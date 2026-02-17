Студент спас жизнь пенсионеру, провалившемуся под лед в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодой человек спас пенсионера, который провалился под лед на пруду. Об этом сообщает «4 канал».

Инцидент произошел, когда пожилой мужчина решил сократить путь через замерзший водоем и оказался в воде. Глубина была серьезной, выбраться самостоятельно он не мог. Проходивший мимо студент, не раздумывая, пополз к нему с лыжными палками в руках и вытащил пенсионера из полыньи.

Дочь спасенного назвала поступок юноши подвигом и поблагодарила его. Сам студент героем себя не считает — он объяснил свои действия опытом туристических походов и отсутствием паники. Для него это первый опыт спасения. В региональном МЧС рассматривают вопрос о поощрении молодого человека за проявленный героизм.

Ранее в Костроме школьник спас ребенка от педофила.