Пьяный россиянин избил и удерживал в квартире сожительницу

В Подмосковье задержали 40-летнего приезжего, который избил свою сожительницу, несколько часов удерживал ее в квартире и угрожал ножом, когда женщина попыталась вызвать полицию. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в микрорайоне Востряково в Домодедово. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 39-летней сожительницей и нанес ей несколько ударов по голове. Когда женщина попыталась вызвать скорую и полицию, злоумышленник достал нож и начал угрожать ей расправой.

В течение нескольких часов он насильно удерживал ее в квартире, после чего скрылся. Прибывшие по вызову соседей росгвардейцы вызвали пострадавшей скорую и начали поиски нападавшего. Вскоре они задержали его в одном из соседних дворов. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Башкирии мужчина пытался заколоть жену шампуром. После нападения он скрылся с места преступления, пострадавшую удалось спасти. Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей.