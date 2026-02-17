Ученица Тутберидзе сражается за золото Олимпиады

Аделия Петросян и все остальные девушки из первой группы вышли на разминку!
Первая группа выступающих выйдет на разминку в 20.45 мск.
Порядок выступлений в первой разминке: 1) Виктория Сафонова (Белоруссия), 2) Аделия Петросян (Россия), 3) Меда Варякойите (Литва), 4) Чжан Жуйян (Китай), Кристен Спурс (Великобритания).
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Олимпийских играх в Милане женщины выступают с короткой программой. Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лед под вторым стартовым номером.