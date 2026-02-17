Размер шрифта
Ученица Тутберидзе сражается за золото Олимпиады

Фигурное катание. Олимпийские игры. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

На Олимпийских играх — 2026 в Милане проходит индивидуальный турнир по фигурному катанию. Женщины показывают короткую программу. Россию представляет единственная фигуристка — Аделия Петросян, которая является ученицей Этери Тутберидзе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

20:45

Аделия Петросян и все остальные девушки из первой группы вышли на разминку!

20:25

Первая группа выступающих выйдет на разминку в 20.45 мск.

20:20

Порядок выступлений в первой разминке: 1) Виктория Сафонова (Белоруссия), 2) Аделия Петросян (Россия), 3) Меда Варякойите (Литва), 4) Чжан Жуйян (Китай), Кристен Спурс (Великобритания).

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Олимпийских играх в Милане женщины выступают с короткой программой. Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лед под вторым стартовым номером.
 
