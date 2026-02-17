Размер шрифта
Ребенок и двое взрослых ранены при атаках дронов ВСУ на Россию. Военная операция, день 1455-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1455-й день
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Дональд Трамп перед переговорами в Женеве рекомендовал Украине «проявить сговорчивость». Два человека пострадали при падении обломков беспилотников на Кубани. Ребенок получил ранение при атаке дронов ВСУ на Севастополь. ВС РФ за ночь сбили 151 украинский БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:24

Беспилотники ВСУ атаковали Пермский край, написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин. Люди не пострадали.

9:07

В ночь на 17 февраля взрывы прогремели в украинских городах Кировограде (украинское название — Кропивницкий), в Одессе и в Днепропетровске, а также в Сумской, Винницкой и Ивано-Франковской областях, передают местный телеканал «Общественное» и портал «Телеграф».

8:53

Самолет с российской делегацией на трехсторонних переговорах приземлился в Женеве, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

8:51

В хуторе Красном фрагменты беспилотников повредили локомотивное депо, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Также в регионе обломки дронов нашли районе стадиона академии футбольного клуба «Краснодар» в краевом центре, в нескольких районах Сочи и во дворе частного дома в станице Варениковской.

8:40

🔴 Авиационная опасность объявлена в Курской области, передает местный оперативный штаб.

8:36

Оперштаб Краснодарского края: в результате атаки беспилотников поврежден резервуар с нефтепродуктами на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе. Начался пожар площадью около 700 кв. м, его тушением занимаются 72 человека. Никто не пострадал.

8:15

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Украине «побыстрее начать проявлять сговорчивость за столом переговоров».

8:11

Два человека пострадали при падении обломков беспилотников ВСУ в поселке Ильинском Краснодарского штаба, рассказали в оперативном штабе региона. Кроме того, повреждены четыре частных дома, в двух из них начались пожары.

8:07

В Севастополе отразили «одну из самых продолжительных атак [беспилотников] за последнее время». Повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также автомобили, — Михаил Развожаев.

8:05

Девятилетний мальчик пострадал при атаке дронов ВСУ на Севастополь, написал губернатор Михаил Развожаев.

8:03

🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 151 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них:

▪️ 50 дронов уничтожены над Черным морем;
▪️ 38 — над Крымом;
▪️ 29 — над Азовским морем;
▪️ 18 — над Краснодарским краем;
▪️ 11 — над Калужской областью;
▪️ 4 — над Брянской областью;
▪️ 1 — над Курской областью.

8:00

Сегодня 1455-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
