Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Дело завели после избиения мужчины подростками в челябинском автобусе

В Челябинске завели дело после избиения мужчины в автобусе
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Челябинске возбудили дело после инцидента с избиением мужчины подростками в автобусе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Правоохранительные органы допросили 53-летнего пострадавшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, стражи порядка ищут нападавших.

Инцидент произошел 16 февраля в автобусе, следовавшем по маршруту №71. Очевидцы сняли на видео фрагмент конфликта, произошедшего в салоне — школьники напали на взрослого. Один из подростков удерживал пассажира, а другой наносил удары. В объектив камеры попало лишь окончание потасовки, которую разнял водитель транспортного средства, вышедший в салон.

Ранее челябинец воткнул нож в женщину на дороге, и это попало на видео.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!