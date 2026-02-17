Дело завели после избиения мужчины подростками в челябинском автобусе

В Челябинске завели дело после избиения мужчины в автобусе

В Челябинске возбудили дело после инцидента с избиением мужчины подростками в автобусе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Правоохранительные органы допросили 53-летнего пострадавшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, стражи порядка ищут нападавших.

Инцидент произошел 16 февраля в автобусе, следовавшем по маршруту №71. Очевидцы сняли на видео фрагмент конфликта, произошедшего в салоне — школьники напали на взрослого. Один из подростков удерживал пассажира, а другой наносил удары. В объектив камеры попало лишь окончание потасовки, которую разнял водитель транспортного средства, вышедший в салон.

