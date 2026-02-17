В Минобороны РФ назвали цель применения Starlink в зоне СВО

МО: Starlink в зоне СВО применяли для введения противника в заблуждение

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков заявил в комментарии ВГТРК, что российские подразделения использовали систему спутниковой связи Starlink для того, чтобы ввести противника в заблуждение.

«Использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение, а также - для нанесения ударов в его глубину», — сказал Тишков.

По его словам, должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи российского производства. Он уточнил, что система боевого управления работает устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте.

1 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об отключении на территории страны неавторизованных терминалов спутниковой системы связи Starlink. Украинские СМИ писали, что ограничения могут затронуть и беспилотники Вооруженных сил Украины.

Украинский эксперт позднее сообщил, что, несмотря на отключение Starlink, российские военные сохранили управление дронами «Герань», так как перевели их на альтернативный канал связи.

Ранее военный эксперт сравнил используемые ВС РФ mesh-сети и Starlink.