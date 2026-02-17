Стало известно, какие темы обсуждаются на переговорах в Женеве

ТАСС: в Женеве обсуждаются «большие темы и большие компромиссы»

Стороны переговоров в Женеве по украинскому урегулированию обсуждают «большие темы и большие компромиссы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник.

«Большие темы, большие компромиссы», — заявил он.

До этого сообщалось, что политическая часть первого дня переговоров по урегулированию украинского кризиса с участием России, США и Украины завершилась в Женеве.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

