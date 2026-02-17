Как прошел первый день переговоров в Женеве

Сегодня в Женеве стартовали трехсторонние двухдневные переговоры по украинскому урегулированию. В них принимали участие делегации России, Украины и США. В первый день встреча началась примерно в 16.00 мск и продолжалась более четырех часов.

В составе российской делегации — около 20 человек. Ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Кроме него, в переговорную группу вошли начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

Украинскую делегацию возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов. Кроме него в состав делегации вошли заместитель Буданова Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

Соединенные Штаты представляют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, министр армии США Дэн Дрисколл и главком объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

Судя по фото, все находящиеся в зале участники переговоров с российской стороны одеты в штатское — обычные костюмы и галстуки. Со стороны Украины камуфляжную форму предпочел начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Со стороны США Уиткофф и Джаред — в костюмах, Дрисколл и Гринкевич в военной форме.

Переговоры идут на русском и английском языках. Перед их началом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что делегации обсудят главные вопросы, в том числе территориальные. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров добавил, что в повестке – вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, в том числе «энергетическое перемирие».

В Женеву также прибыли представители Европы — делегации от Великобритании, Италии, Франции и Германии. Непосредственного участия в переговорах они не принимают, но намерены встретиться с участниками с украинской и американской стороны.