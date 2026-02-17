Размер шрифта
Умеров прокомментировал первый день переговоров в Женеве

Умеров: обсуждения в Женеве были сосредоточены на практических вопросах
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На переговорах в Женеве 17 февраля обсуждения были сосредоточены «на практических вопросах и механике возможных решений». Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Умеров написал в своем Telegram-канале.

«После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодня и политический, и военный блоки завершили работу», — отметил Умеров, не раскрывая деталей переговоров.

Он также поблагодарил американских партнеров «за конструктивное взаимодействие и готовность трудиться в рабочем темпе». По словам Умерова, он доложит о результатах первого дня переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому, а утром 18 февраля политическая и военная группы продолжат свою работу.

Агентство Reuters сообщило, что переговоры 17 февраля продолжались более четырех часов, после этого некоторое время шли беседы военных представителей делегаций. Как прошел первый день переговоров, можно посмотреть здесь.

До начала переговоров Умеров рассказывал, что вопросы гуманитарного характера и безопасности будут стоять на повестке дня встречи. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах стороны собираются обсудить территориальный вопрос, который является самым проблемным.

Ранее в США рассказали о работе над «самым трудным» вопросом по Украине.
 
