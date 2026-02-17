В России началась масштабная чистка среди судей

В России развернулась масштабная кампания по очищению судейского корпуса от коррупционных проявлений, инициированная председателем Верховного суда Игорем Красновым. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, последнее заседание Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) ознаменовалось уходом в отставку 25 судей, лишением статуса одного судьи, а также прекращением полномочий и снятием неприкосновенности с 36 судей. Параллельно с этим раскрываются случаи обнаружения многомиллиардных состояний у судей из различных регионов страны.

Генеральная прокуратура подала иски о конфискации имущества у судей, среди которых заместитель председателя Нижегородского областного суда Вячеслав Сапега и его коллега Виктор Фомин. У семьи бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова в пользу государства были изъяты активы на общую сумму 13 миллиардов рублей, после чего он был лишен положенных привилегий.

Кроме того, ВККС дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, подозреваемого во взяточничестве за выносимые решения. Следствие полагает, что он систематически договаривался о «взаимовыгодном сотрудничестве» с участниками дел через посредников. В частности, за сумму в 4 млн рублей судья изменил меру пресечения обвиняемому с содержания под стражей на домашний арест, а от другого подсудимого получил полтора миллиона рублей за аналогичное смягчение.

Также к уголовной ответственности будет привлечена судья из Ставропольского края Татьяна Моргунова, коллега Хрипунова.

Ранее ВККС одобрила возбуждение дел о взяточничестве против трех бывших судей Ставропольского края.