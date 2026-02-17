Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

На Урале загадочно пропала чиновница

В Свердловской области таинственно пропала 56-летняя глава отдела образования
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Тугулым Свердловской области пропала 56-летняя начальник управления образования, женщина ушла с работы и домой не вернулась. Об этом сообщает Ura.ru.

Женщина не вышла на работу 17 февраля, хотя накануне вела рабочую переписку и была в обычном настроении. 16 февраля она ушла домой и до позднего вечера общалась с коллегами по работе. Когда женщина не появилась на рабочем месте, сотрудники забеспокоились и написали заявление в полицию.

Правоохранители вскрыли дверь ее квартиры, но не обнаружили ничего, что могло бы объяснить исчезновение. В комнате нашли включенный ноутбук и разряженный телефон — содержимое техники сейчас изучают. Родственница пропавшей рассказала, что женщина всегда ответственно относилась к работе, не пропускала ее даже во время болезни. Никаких предпосылок к исчезновению не было. К поискам подключились волонтеры и полиция.

Ранее похищенная из Чечни девочка спустя 20 лет нашлась в США
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!