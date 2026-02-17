На Урале загадочно пропала чиновница

В поселке Тугулым Свердловской области пропала 56-летняя начальник управления образования, женщина ушла с работы и домой не вернулась. Об этом сообщает Ura.ru.

Женщина не вышла на работу 17 февраля, хотя накануне вела рабочую переписку и была в обычном настроении. 16 февраля она ушла домой и до позднего вечера общалась с коллегами по работе. Когда женщина не появилась на рабочем месте, сотрудники забеспокоились и написали заявление в полицию.

Правоохранители вскрыли дверь ее квартиры, но не обнаружили ничего, что могло бы объяснить исчезновение. В комнате нашли включенный ноутбук и разряженный телефон — содержимое техники сейчас изучают. Родственница пропавшей рассказала, что женщина всегда ответственно относилась к работе, не пропускала ее даже во время болезни. Никаких предпосылок к исчезновению не было. К поискам подключились волонтеры и полиция.

Ранее похищенная из Чечни девочка спустя 20 лет нашлась в США