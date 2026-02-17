Петросян оценила свое выступление на Олимпийских играх

Российская фигуристка Аделия Петросян оценила свое выступление в короткой программе на зимних Олимпийских играх — 2026, отметив, что не нервничала. Ее слова приводит Sport24.

«Эмоции отличные, очень рада своему прокату, оценкам, все прошло хорошо. Публика приняла хорошо. Казалось, будет чуть менее громко. Это не может не радовать. Я сегодня вообще не нервничала», — заявила она.

Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла. В своей программе фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в коротких программах. Ориентировочно выступления закончатся около 1:00 по московскому времени.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

