Армия

В России раскрыли последствия отключения терминалов Starlink для ВС РФ

Минобороны РФ: отключение Starlink не отразилось на управлении армией и БПЛА
Nina Lyashonok/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации. Об этом в комментарии ВГТРК заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он подчеркнул, что терминалы в зоне СВО не работают уже две недели, и это не повлияло на интенсивность и эффективность работы российских беспилотников. По словам представителя Минобороны РФ, стоящие на вооружении ВС РФ системы управления и связи обеспечивают устойчивый обмен информации по закрытым каналам.

1 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об отключении на территории страны неавторизованных терминалов спутниковой системы связи Starlink. Украинские СМИ писали, что ограничения могут затронуть и беспилотники Вооруженных сил Украины.

Украинский эксперт позднее сообщил, что, несмотря на отключение Starlink, российские военные сохранили управление дронами «Герань», так как перевели их на альтернативный канал связи.

Ранее военный эксперт сравнил используемые ВС РФ mesh-сети и Starlink.
 
