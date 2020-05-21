В Рособрнадзоре назвали дату проведения ЕГЭ по русскому языку

В Рособрнадзоре сообщили, что Единый государственный экзамен по русскому языку будут проводить в несколько дней, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ЕГЭ по русскому языку пройдет 2 и 3 июля. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 6 июля.

В ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто решил поступать в вузы. Сдача экзамена в этом году начнется 29 июня. Кроме того, в стране решили отменить выпускной экзамен для учащихся 9 классов.

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