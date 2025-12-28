В России спрогнозировали рост банкротств в 2026 году

Количество банкротств граждан растет с каждым годом. Этому способствует и развитие юридических компаний, которые оказывают данную услугу и повышение финансовой грамотности населения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Фонде защиты должников (ФЗД).

По словам аналитиков, в 2025 году количество банкротств взяло курс на устойчивый рост. За первые шесть месяцев 2025 года число заявлений увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоговые данные по 2025 году еще не подведены, но уже сейчас есть все предпосылки говорить о том, что рост составит более 40%.

Как отмечают эксперты, граждане стали гораздо чаще обращаться к этой процедуре по нескольким основным причинам.

Первая — с каждым годом растет осведомленность граждан о банкротстве. Если несколько лет назад клиентам приходилось рассказывать, что представляет из себя процедура банкротства физлица, то теперь приходят люди с четким пониманием того, что им нужно. При этом около 25% за год приходили по рекомендациям друзей, знакомых и тех, кто уже сталкивался с банкротством.

Вторая причина — увеличивается количество займов, которые не могут быть выплачены.

«Например, мошенники все больше и больше обманывают людей, оформляя на них кредиты. Жертвы — зачастую пенсионеры и пожилые люди, которые физически никак не могут эти кредиты погасить. В такой ситуации остается единственный рабочий инструмент — банкротство. в 2025 году 37% клиентов — это жертвы мошенников, а это каждый третий клиент», — рассказал Николай Лесников, представитель Фонд защиты должников.

Третья причина — становится все больше банковских продуктов, доступных с 18 лет. Кредитные карты и займы часто ведут к необоснованным тратам и необдуманным решениям. Сегодня 22% клиентов — лица моложе 30 лет.

Четвертая причина — возможность обанкротиться, сохранив ипотеку. Раньше ипотека была мощным сдерживающим фактором. Теперь, когда стало возможно сохранить ипотеку и обанкротиться по остальным кредитам, люди начали массово пользоваться этой услугой. Сейчас каждый четвертый клиент — с ипотекой. У многих при этом есть и машина. И, как показывает практика, если она нужна для работы или просто жизненно необходима, то ее можно сохранить. Клиенты с ипотекой — 27%, клиенты с автомобилем — 24%.

«Ждать ли нам роста числа банкротств в 2026 году? Однозначно — да. Процедура банкротства физического лица остается выгодной и для должников, которые освобождаются от проблем, и для государства, которое получает «белого» налогоплательщика и открытого потребителя товаров и услуг», — сказал Лесников.

