Названа средняя цена детского сладкого подарка в России на Новый год

Следкий новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить около 450 рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По его словам, такой набор включает 150 граммов шоколадных конфет, 150 граммов зефира, по 100 граммов шоколада и конфет в глазури, а также 50 граммов карамели. По состоянию на ноябрь 2025 года средняя цена по стране достигла 454 рублей.

Тренин отметил, что за последний год стоимость подарка выросла на 14,7%. Основной причиной подорожания стал рост биржевых цен на какао-бобы в 2024 году и первой половине 2025 года, поскольку они являются ключевым сырьем для производства шоколада.

Эксперт пояснил, что между закупкой сырья и появлением готовой продукции в продаже проходит около шести месяцев, поэтому недавнее снижение цен на какао-бобы пока не отразилось на розничной стоимости шоколада.

При этом карамель показала минимальный рост цен — за год он составил 5,8%. Тренин связал это с устойчивой ситуацией на рынке сахара, который является основным ингредиентом карамели. По его словам, рекордные объемы производства сахара, превышающие внутреннее потребление, даже привели к его удешевлению и сдержали рост цен на готовую продукцию.

Ранее Дед Мороз рассказал о падении интереса детей к игрушке Лабубу.