Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Названа средняя цена детского сладкого подарка в России на Новый год

РИА Новости: сладкий новогодний подарок для детей обойдется в 450 рублей
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Следкий новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить около 450 рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По его словам, такой набор включает 150 граммов шоколадных конфет, 150 граммов зефира, по 100 граммов шоколада и конфет в глазури, а также 50 граммов карамели. По состоянию на ноябрь 2025 года средняя цена по стране достигла 454 рублей.

Тренин отметил, что за последний год стоимость подарка выросла на 14,7%. Основной причиной подорожания стал рост биржевых цен на какао-бобы в 2024 году и первой половине 2025 года, поскольку они являются ключевым сырьем для производства шоколада.

Эксперт пояснил, что между закупкой сырья и появлением готовой продукции в продаже проходит около шести месяцев, поэтому недавнее снижение цен на какао-бобы пока не отразилось на розничной стоимости шоколада.

При этом карамель показала минимальный рост цен — за год он составил 5,8%. Тренин связал это с устойчивой ситуацией на рынке сахара, который является основным ингредиентом карамели. По его словам, рекордные объемы производства сахара, превышающие внутреннее потребление, даже привели к его удешевлению и сдержали рост цен на готовую продукцию.

Ранее Дед Мороз рассказал о падении интереса детей к игрушке Лабубу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518827_rnd_5",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+