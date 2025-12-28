Размер шрифта
«Своеобразная форма отъема бизнеса»: Лавров рассказал о планах Запада относительно Тайваня

Лавров: Тайвань используется Западом как инструмент для сдерживания Китая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», 28 июля 2025 года
Максим Блинов/РИА Новости

Западные страны используют Тайвань в качестве инструмента сдерживания Китая, сообщил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сегодня Тайвань фактически используется в качестве инструмента военно-стратегического сдерживания КНР. Присутствует и меркантильный интерес: кое-кто на Западе не прочь поживиться тайваньскими деньгами и технологиями», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также добавил, что «дорогостоящее американское оружие Тайбэю продается по рыночным ценам», а требование перенести производство полупроводников на территорию США может рассматриваться и как «своеобразная форма отъема бизнеса».

«Ряд стран, заявляя о приверженности принципу «одного Китая», выступают за сохранение статус-кво. Де-факто это означает их несогласие с принципом национального воссоединения Китая», — добавил министр.

До этого Лавров заявил о том, что Россия признает Тайвань неотъемлемой частью Китая. Он уточнил, что РФ выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Ранее в Китае назвали Тайвань «пороховой бочкой».

