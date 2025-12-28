Размер шрифта
В России появятся новые дорожные знаки

Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января
Дорожный знак «Стоп-контроль» у здания Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В России с 1 января 2026 года вступят в силу изменения в ГОСТ, регулирующий применение дорожных знаков, разметки и светофоров. Соответствующий документ опубликован на сайте Росстандарта.

В ведомстве сообщали, что изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и упрощение восприятия информации водителями и пешеходами.

В частности, в стране появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он будет обозначать искусственные неровности и информировать водителей о скорости, с которой рекомендуется их проезжать. В Росстандарте отмечали, что это позволит вдвое сократить количество знаков в местах установки «лежачих полицейских».

Кроме того, стоп-линии теперь можно будет размещать не только горизонтально, но и вертикально. На знаке «Время действия» разрешат указывать месяцы, в которые он действует, например с сентября по апрель. Также вводится знак «Глухие», который будут устанавливать перед пешеходными переходами рядом с объектами, посещаемыми глухими и слабослышащими людьми.

Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» с изображением облака, дождя и снежинок станет применяться вместе со знаком ограничения скорости на период соответствующих погодных условий.

На знаке «Парковка (парковочное место)» можно будет дополнительно указывать способ парковки автомобиля. В Росстандарте поясняли, что это позволит сократить количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза. Также изменится ширина одного парковочного места при последовательной парковке вдоль дороги — она составит 2,25 м вместо 2,5 м. Как ранее сообщал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, это связано с оптимизацией дорожного пространства.

Ранее россиян предупредили о неочевидных зимних штрафах для автомобилистов.

